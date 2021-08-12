代溝關注組｜林正峰童年遭體罰留心理陰影 肥媽落淚送抱安慰

由區永權及張秀文主持的TVB清談節目《代溝關注組》前晚播出第三集，今集拉近代溝的主題為「兩代兒時玩意及體罰」。

「長輩」及「後輩」群組分別帶了兒時最愛零食及玩具互相介紹，成功打成一片。不過當討論到「體罰」這個具爭議性話題時，立變火花四射。當中肥媽分享的兒時相關經歷最為駭人：「我見過老師開咗個櫃桶，擺(學生)對手入去就嘭！(意指閂櫃桶)」

而後輩當中，以小時候曾被體罰的林正峰最為激動，他透露兒時因為曾遭受體罰，以致最近一項要與棍接觸的工作表現大受影響：「我離遠望到支棍，只要準備揈落嚟，我成個人已經好震好驚。」

由於心理陰影面積極大，當正峰聽到長輩們支持適當體罰，一度難掩激動情緒。正峰指這次反而感覺加深了代溝：「可能我特別多體罰經歷，所以真係有陰影。當我聽到應該要有體罰時，我就變得個人負面咗。」

肥媽聞言即與魯振順輪流上前送抱安慰，肥媽表示相當痛心並落淚謂：「邊個想打你？邊個想傷害你呢？只不過大家方法用錯咗。」

其實在「辯論」期間，長輩們一再強調只支持適度及適宜的體罰，並謂一定要講清楚箇中原因。