以吾之名｜韓韶禧最強小三變打女 埋身肉搏兼全祼上陣

Netflix原創劇《魷魚遊戲》熱爆全球，風潮未完，隨即有新劇《以吾之名》緊接上架，而該劇的焦點，固然就是有「最強小三」之稱的韓韶禧。經過《夫妻的世界》後，相信有不少男觀眾都被韓韶禧所迷倒，今次她在《以吾之名》一改形象，搖身一變成為「最強打女」，親身演繹一幕又一幕拳拳到肉的埋身搏鬥場面，加上全祼上陣的性感床戲，以及「無間道+復仇」式劇情，難怪上架3日，目前位居熱播排行榜第3位。

韓韶禧增磅操肌

《以吾之名》故事以女主角為父報仇作主線，與犯罪集團成員惡鬥，當中自然有不少打鬥場面。因此，一眾演員在開拍前，特別接受長達3個月的技擊訓練，而一向「瘦底」的韓韶禧，更為此增肥22磅操肌。有演員在早前的記者會上透露，劇中所有打鬥和吊威吔等都是演員親身上陣，「簡直是在賭命」。

縱觀該劇，埋身肉搏的動作設計的確不俗，各演員無論出拳起腳抑或揮刀，效果都非常逼真，令觀眾看得非常緊張。之不過，亦由於太過逼真，而且內容涉及暴力、血腥和吸毒等畫面，因而被列為19禁限制級別劇集。

與安普賢上演全裸床戲

韓韶禧在《夫妻的世界》有床戲；在《無法抗拒的他》亦有床戲；在《以吾之名》也不例外，而且更是超大尺度。在最後一集(無錯，真的要到最後一集)，韓韶禧與安普賢上演的一幕床上戲，兩人同樣一絲不掛，意識大膽，難怪有不少網友笑言，指韓韶禧根本就是拍攝「19禁」劇集的專屬演員。

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《無間道》臥底角色

《以吾之名》故事講述女高中生尹智友親眼目睹父親尹東訓被殺，為尋找真兇，於是向父親的好友、黑幫頭目崔武鎮求助，然而及後因某些事件，尹智友改名換姓，投考警察，並成為緝毒組一員，不過，其實她暗中為崔武鎮提供情報。尹智友在追查殺父仇人的過程中，一直在黑白兩邊遊走，並要提防被揭露真正身份。

演員陣容方面，除了韓韶禧之外，還有曾參演《梨泰院Class》的安普賢、《魔女首部曲：誕生》的朴熹洵，《Sweet Home》的金相浩，以及《夫婦的世界》的李學周等。

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