以為鄭中基失業搵佢拍戲 吳君如親點Edan試鏡

吳君如、鄭中基、梁詠琪(Gigi)及呂爵安(Edan)等昨日出席2022年賀歲片《闔家辣》開鏡發布會。身兼監製和演員的吳君如表示促成這部電影誕生，全因與陳可辛食火雞餐時，遇上新晉導演鄭晉軒，聽到對方疫情期間發生的事後，決定把其故事拍成電影，更點名要Gigi擔任女主角，並要求MIRROR的Edan試鏡。



吳君如表示Gigi因為識演喜劇，又生得靚，所以女主角非對方莫屬。至於找鄭中基，她笑言以為對方開完演唱會便告失業，才特意安排他參演，但沒料到對方竟然隔一日才回覆她的電話，於是把劇本交給鄭中基住所的保安轉交他。君如表示今次是大製作，現正申請香港電影發展基金。鄭中基過去曾不收分毫支持新晉導演，問到今次的片酬，他謂︰「係『開心價』，我太耐冇拍戲，加上又好耐冇同Gigi合作，仲要教Edan搲水吹。」

Edan獲君如讚唔停

君如提到今次找Edan演出，是從別人口中得知他為人搞笑，於是邀請對方試鏡。她又提到花姐陪同Edan來試鏡時，細細聲跟她說︰「君如，如果試咗，佢唔得，唔使夾硬用佢。」君如稱頗滿意對方的表現，於是安排他加入劇組，並透露二人有很多親密戲。Edan表示與前輩合作有一定壓力，並抱住學習的心態參與。君如又指Edan很擔心拍喊戲，已著他不用太擔心，並讚他沒有偶像包袱。