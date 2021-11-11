任譚仔25周年宣傳大使 林家謙譚仔話入詞

1996年，譚仔雲南米線於深水埗開業，25年過後不但掀起米線熱潮，更成為全港市民最愛米線品牌。為慶祝25周年，譚仔特別邀請林家謙擔任「譚仔25周年宣傳大使」，創作25周年主題曲《二十五小》外，更與6位「譚仔姐姐」組成的「譚仔女聲合唱團」合作，將譚仔話融入詞中。

中學校址位於深水埗的林家謙，一早與譚仔結緣，是譚仔永隆街1號首店的顧客，更稱在該處留下無數回憶。中學畢業後，林家謙鮮有再次踏足深水埗，但為了今次「廿五周年」企劃，他再次踏入該區，幕幕記憶不斷浮現，他說：「雖然物是人非，不過譚仔雲南米線味道，就如深水埗人情味一樣，依舊不變，《二十五小》所刻劃『廿五載情如初見』主題，就係呢份初心同情懷。」

深水埗找回憶情如初見

《二十五小》由林家謙包辦詞曲唱，伍卓賢負責編曲，「譚仔女聲合唱團」和唱。在發布會上，林家謙大讚她們：「佢哋好有天分，唱得好好，好開心同佢哋合作。」活動上播出MV，片中見家謙來到深水埗總店，他表示中學有段時間在深水埗讀書：「第一次食譚仔係喺深水埗總店，寫歌前都特登返去熟悉嘅街道，搵返對深水埗嘅印象。」

關於回憶的《二十五小》，林家謙巧妙將歌詞內融入「譚仔話」，如「來G潤(滋潤)乾渴」和「切勿演(勿演/墨丸)孤單的一個」，令這首歌成為充滿譚仔精髓的主題曲。談到創作靈感，「我收到譚仔嘅邀請，再次返去深水埗度搵靈感，先至發現，過去十幾年有啲嘢係始終不變，就追隨嗰份『初見』、嗰份人情味去做呢首歌嘅中心。」

任譚仔25周年宣傳大使 林家謙譚仔話入詞