伍家朗鍾意食米線爆汗有快感

譚仔三哥找來忠粉香港羽毛球代表伍家朗、滑冰女神馬曉晴，聯同Viu TV台柱「全能強尼」搶先試食「螺酸湯米線配海螺片」及「麻辣豬皮」，伍家朗品嘗後大呼過癮：「過癮！太過癮！我愛吃辛辣食物時，辣出一身汗的感覺，就像我在球場上盡力揮球拍後運動的快感，而螺酸湯米線配海螺片，及麻辣豬皮更加入了獨特的酸爽滋味，更令人欲罷不能！」

馬曉晴著重湯底要鮮甜

甜美的馬曉晴，則驚嘆於螺片的鮮甜：「螺片湯是我最愛的老火湯之一，原先我以為譚仔三哥這款螺酸湯米線配海螺片，及麻辣豬皮的酸辣味會蓋過其他所有味道，但事實卻正好相反，每一口都品嘗到酸辣和鮮甜的完美平衡，再加上啖啖肉的海螺片，令我不自覺的一口接一口！再配上夢幻的鳳梨藍蝶花香梳打，絕對是錦上添花。」

強尼鍾意麻辣豬皮爽脆

而一向講求湯底味道的強尼，則被麻辣爽滑的豬皮而吸引：「譚仔三哥調配出色湯底的能力毋庸置疑，這款酸爽香辣的湯底，絕對是力作，而主食材麻辣豬皮，更叫我眼前一亮，豬皮要炆煮得入味，同時保留口感絕對不易，每一口咬下去時的爽脆和麻辣汁的爆發令人無法抗拒，簡直為此款全新米線起了點睛之用！」