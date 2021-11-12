何韻詩強調非移民 宣布棄掉所有音樂獎座

何韻詩今日在社交平台分享家中獎座的照片，表示要來一個「終極斷捨離」，將所有獎座棄掉。不少人對何韻詩此舉大為震驚，並著她拍賣這項獎座。由於她在帖文中寫道︰「輕裝上路，爽爽朗朗地前行，先有力氣同彈性創造新嘅自己」，她亦明白這個舉動會引來大家猜疑，於是留言︰「唔洗亂估 我唔係走路 唔係移民 唔係變賣家當 多謝關心」

部份獎座早已棄掉

何韻詩留言︰「當年努力追求別人肯定，爭餐懵（雖然以『爭』來講已經唔算好積極），到今日見到佢地舖曬塵，啲牌啊膠啊又自我瓦解，諗返都覺得當年嘅自己好諧趣。又，其實大部份早已偷偷棄掉，剩餘嘅都係曾經覺得嘅某種里程碑。雖然物件意義早已不在，但公道講句，攞過上手嘅，都曾為當年年少嘅自己添加一點點自信，一點點validation，都係成長和蛻變中必須嘅。感謝你地為我帶來嘅一切。」

保留新秀獎座

何韻詩表示過去的經歷，令她更清楚自己需要甚麼，不需要甚麼，所以跟過去衷心說聲感謝，然後放手，讓它們成為真正的過去。她表示會把這些非賣品送給會員，至於頗有意義的新秀獎座，何韻詩表示在媽媽的家中，有人認為叱咤的獎座好適合做檯腳，她回覆說︰「唔得㗎，佢年年唔同高度好無規格㗎！」