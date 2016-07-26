余凱祺愛看風景的英短

23歲的余凱祺(Kaylee)是Uptv娛樂的藝人，曾拍攝電影《#PTGF出租女友》，即將會拍YT片，以及下年初會再拍電影。Kaylee家中有位聰聰少爺，最愛自由自在，特別喜歡坐在窗邊看風景，好識歎。

撰文：畸豬

Kaylee的大少爺叫聰聰(聰少)，約18個月大。「聰聰兩個月大時，就來到我家，一直擔心牠不適應新環境，又怕牠瑟縮一角，點知一切相反。牠踏進家就狂跑，想撩陪玩，媽咪就話：一來到就衝來衝去，就叫牠衝衝(聰聰)啦！」

經典厭世樣

可愛樣見得多，厭世樣就非經常見，聰聰是其中一個。「牠是歲半大的英短仔，性格百厭，又是隻百分百的世界貓。牠見到任何陌生人都會走去嗲人，又會黐住人。不過平時我回家，就不見牠嗲我，算是間歇性嗲人。最鍾意揀我認真工作或趕時間就不停叫，要你摸牠。但當你得閒想攬下摸下牠，就勁cool地走開！另外，聰聰是隻愛自由的貓貓，牠經常躺在窗邊望風景，好似有好事情要諗咁。」

每日的指定動作

聰聰最窩心是晚晚都會睡在Kaylee枕邊陪睡：「我夜回家，牠都會在固定位置瞓住等我。見到牠時的指定動作是攬實牠，再大大力錫牠額頭一啖！全日的疲勞就會一掃而空，好似有種叉滿電的感覺。」Kaylee回想與愛貓最難忘的事：「有晚回家想找聰聰做指定動作，點知搵勁耐都見不到牠，擔心牠又好似之前一樣，趁有人開門時偷走！當時，我即刻衝出去屋苑四處找，又用電筒周圍照，那刻真的驚到鼻孔無肉，忍不住喊。最後在屋苑附近的車底搵到牠，當時聰聰還一臉無辜地望住我，真的不知嬲還是笑好。」

余凱祺愛看風景的英短