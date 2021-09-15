余文樂拍賣極罕勞力士Daytona 疑為積木錶最終流拍

余文樂早前把他珍藏的精選藝術品、腕錶及NFT珍藏公開拍賣，收益全捐給「願望成真基金」，希望為三至十七歲患有重病的兒童實現願望，並由佳士得作公開網上拍賣，拍賣活動名為「No Time Like Present」。是次拍賣活動於上月28日結束，拍賣成交總額高達港幣1億2160多萬元，余文樂事後亦有出po多謝大家支持。

今次拍賣原有一隻勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的珍罕腕錶，當時估價最高為1,200萬港元。不過，翻看拍賣網站，這隻罕有手錶未有再出現在網站內，相信是流拍收場。

外國玩家提出質疑

在拍賣開始前，外國有知名手錶玩家發文指余文樂拿出來的手錶疑似是積木錶，並在文中詳加解釋，指2015年的時候該款手錶拍賣時並不是以RCO，惟17年拍賣是卻變了極罕RCO。這位玩家更找來15年、17年及21年的照片作對比，並圈出手錶的痕跡相似之處，再加以解釋為何他認為余文樂拍賣的手錶是積木錶。

佳士得認流拍

及後有人就這篇文章去信佳士得，但對方當時回覆只是說「無可奉告」，又指他們事前進行鑑定及研究，相信手錶是原裝，但開拍時卻把起標價由850萬降至700萬。相信有不少收藏家看過這名玩家的文章，因此一直未有人競投，最後更在拍賣網的列表中消失。事後有人去信佳士得了解，並獲告之此錶一直未有賣家，最後流拍。