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余文樂拍賣極罕勞力士Daytona 疑為積木錶最終流拍
38 分前
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余文樂拍賣極罕勞力士Daytona 疑為積木錶最終流拍
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余文樂早前舉行拍賣會，他拿出不少藝術品、名貴腕錶等拍賣。

余文樂早前把他珍藏的精選藝術品、腕錶及NFT珍藏公開拍賣，收益全捐給「願望成真基金」，希望為三至十七歲患有重病的兒童實現願望，並由佳士得作公開網上拍賣，拍賣活動名為「No Time Like Present」。是次拍賣活動於上月28日結束，拍賣成交總額高達港幣1億2160多萬元，余文樂事後亦有出po多謝大家支持。

今次拍賣原有一隻勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的珍罕腕錶，當時估價最高為1,200萬港元。不過，翻看拍賣網站，這隻罕有手錶未有再出現在網站內，相信是流拍收場。

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在拍賣之前，余文樂在IG分享了拍賣品的照片，包括這隻勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的珍罕腕錶。
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整個拍賣所得的金額高達億元，但網頁內未見勞力士極罕RCO腕錶資料。

外國玩家提出質疑

在拍賣開始前，外國有知名手錶玩家發文指余文樂拿出來的手錶疑似是積木錶，並在文中詳加解釋，指2015年的時候該款手錶拍賣時並不是以RCO，惟17年拍賣是卻變了極罕RCO。這位玩家更找來15年、17年及21年的照片作對比，並圈出手錶的痕跡相似之處，再加以解釋為何他認為余文樂拍賣的手錶是積木錶。

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該名玩家找來手錶於2015年最初的圖片。
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玩家把2015年的手錶及余文樂的手錶作對比，指錶圈上的痕跡一模一樣。
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玩家再用15年及17年的手錶作對比，指錶圈是一樣，但錶面已經不同。
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玩家認為用螺絲帽的位置去比對機芯是否相同，指這點像手錶的指紋，發現17年的與21年的一樣。
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玩家又圈出錶底蓋上的痕跡，加上其他證據，相信2015年、2017年及2021年的Daytona 6263有些微妙連結。

佳士得認流拍

及後有人就這篇文章去信佳士得，但對方當時回覆只是說「無可奉告」，又指他們事前進行鑑定及研究，相信手錶是原裝，但開拍時卻把起標價由850萬降至700萬。相信有不少收藏家看過這名玩家的文章，因此一直未有人競投，最後更在拍賣網的列表中消失。事後有人去信佳士得了解，並獲告之此錶一直未有賣家，最後流拍。

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有外國名錶玩家發文質疑余文樂拍賣的勞力士RCO手錶是積木錶。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/余文樂拍賣極罕勞力士daytona-疑為積木錶最終流拍-287279
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