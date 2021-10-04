余文樂踏入40大解放 私生活擺上網任睇

今年11月便踏入40歲的余文樂，入行至今已20個年頭，過去一直扮演別人角色的他，覺得是時候做回真正的自己。一切隨緣之下，樂仔決定製作1輯10集紀錄式短視頻《Inside Out》，在自己的網上頻道分享一直以來想做的事情，包括工作、家庭、興趣、品味等，透過這種種以一個輕鬆的方式讓大家了解余文樂到底是一個怎樣的人。

重新認識余文樂

在短短的接近2分鐘預告視頻中，樂仔任意讓攝影師捕捉他生活上各種畫面，無拘無束的展示大家眼前，一句「just go with flow（順其自然」），隨意走進他的世界。樂仔表示一直以來最想做的是人生中嘗試過一晚camping 的滋味、跟大家分享與妻兒的生活點滴、對自己愛上NFT （非同質化代幣）藝術收藏投資的興趣由來和價值、各種收藏品的喜好、公開工作室的每個角落、個人品牌的創建運作、對過去和未來的事業睇法等。藉這些不同的內容，讓大家認識面對人生另一個階段，快將踏入40歲的樂仔。

男人40有感

提到今次製作的理念，樂仔很嚮往的說：「過去20年很多時間裏面為工作而忙，覺得現在應該給自己有另一個選擇，工作還是要繼續的，但可以選擇跟以前不同的方式。我更想的是留在太太和一對仔女身邊，陪着他們成長；我不想錯失寶貴的光陰。當下也想滿足一下自己的喜好和興趣，一步一步的實現和享受，就如露營一樣，也許你會覺得最簡單不過的事，但對我而言卻是一件一直夢寐以求的樂事。這一切促使我在迎接40歲的時刻想做的一切！」