余文樂連踩幾場無罩派對 飲到面紅攬女咬耳仔

自疫情爆發以來,余文樂一直留在台灣陪伴太太同一對仔女,日前更自揭患有驚恐症。日前有傳媒報道余文樂已悄悄返港,並於上月28日到西九龍文化區一間餐廳參加party,場內人士無一戴罩,而他更在餐廳內煲煙並飲至滿面通紅。

然而,今日有多於一間傳媒收到讀者爆料,當晚余文樂離開西九之後意猶未盡,轉場到中環某夜店繼續消遣,他們引述現場人士稱,余文樂在場內全程沒戴口罩,更在室內吸煙,有多位年約20至25歲的女子圍住余文樂,而他更多次與一名穿露膊衣服的女士搭住膊頭有傾有講,不停咬耳仔。之後余文樂再到上環另一夜店消遣,他又再一次被多名女子包圍,更落場和女士們跳舞。

現場人士提供的照片,清楚見到余文樂的樣貌,非常風騷。昨日他在IG限時動態先後上張自拍照,並分別寫上「feel happy after work out」、「sweat it out stay positive」。