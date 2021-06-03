余文樂連踩幾場無罩派對 飲到面紅攬女咬耳仔

自疫情爆發以來，余文樂一直留在台灣陪伴太太同一對仔女，日前更自揭患有驚恐症。日前有傳媒報道余文樂已悄悄返港，並於上月28日到西九龍文化區一間餐廳參加party，場內人士無一戴罩，而他更在餐廳內煲煙並飲至滿面通紅。

然而，今日有多於一間傳媒收到讀者爆料，當晚余文樂離開西九之後意猶未盡，轉場到中環某夜店繼續消遣，他們引述現場人士稱，余文樂在場內全程沒戴口罩，更在室內吸煙，有多位年約20至25歲的女子圍住余文樂，而他更多次與一名穿露膊衣服的女士搭住膊頭有傾有講，不停咬耳仔。之後余文樂再到上環另一夜店消遣，他又再一次被多名女子包圍，更落場和女士們跳舞。

現場人士提供的照片，清楚見到余文樂的樣貌，非常風騷。昨日他在IG限時動態先後上張自拍照，並分別寫上「feel happy after work out」、「sweat it out stay positive」。