余曉彤首次駕私人遊艇出海 梁諾妍嚇到：要食多啲嘢定驚 !

由梁諾妍(Inez)、余曉彤(Hidy)主持的香港開電視新節目《碧波遊浪記》，將於周六(4日)首播，節目中二人挑戰海上自駕遊，在香港水域尋找本地海洋秘境，帶觀眾欣賞世界級的海洋奇觀。

二人毫不吝嗇在鏡頭前以泳裝上陣，大晒Fit爆身型。首集，Hidy迎接與朋友斥資六位數買的遊艇，來到實戰時刻，她表示：「考咗5年船牌，第一次揸船出海，既興奮，又緊張。」

首次挑戰駕船出海，Hidy顯得手忙腳亂，竟在海上以S型行駛，不過短短15分鐘的船程，花逾30分鐘都未到目的地，而且不時駛得太近其他船隻或岸，作為她首位乘客的Inez嚇得驚慌大叫：「撞喇撞喇！」落船後更笑言：「要食多啲嘢定驚！」

Inez透露人生最冒險一次，是去極地攝氏零下50度跑超級馬拉松，她認為這是「幾玩命」的，而Hidy自言曾嘗試與廿多條鯊魚一起游水，又試過在鱷魚旁邊潛水，認真大膽。