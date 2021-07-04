余逸思擔心《造星4》女團 沈殷怡唔覺MIRROR搶資源

余逸思(Yoshi)、沈殷怡(Shirley)等，昨日到海洋公園水上樂園試玩水上遊戲，大呼好玩又刺激。不過兩女的衣著甚為密實，她們指是大會安排。

Shirley透露，稍後會接拍推理劇；Yoshi則與徐㴓喬拍遊戲節目。有報道稱MIRROR狂接廣告為ViuTV賺大錢，公司將資源全投放在MIRROR身上，問她們會否擔心其他節目資源減少影響質素，Yoshi說：「男女市場唔同，我反而比較驚《全民造星4》嘅女團，公司請咗人手協助呢班女團。(會否覺得是威脅？)有呀，聽聞參賽者年齡介乎18至22歲，都有啲擔心㗎，加上我主力工作係綜藝節目，節目需要新面孔，怕我變成倉底貨。」



MIRROR ERROR令觀眾留意ViuTV

Shirley則不怕被搶資源，「有MIRROR同ERROR令觀眾關注個電視台，都係好事。觀眾睇佢哋會睇到我哋啲節目，好多朋友都羨慕我可以同MIRROR上奧運節目。」Yoshi表示，MIRROR、ERROR受歡迎，對成個電視台都是好事，她說：「自己都多咗廣告，好多朋友託我攞MIRROR簽名。」