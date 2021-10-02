余香凝撇低囡囡拍廣告 狂看cam解相思之苦

余香凝 （Jennifer）今年5月誕下女兒後，除了忙湊B外，有空餘時間更密密做運動keep fit，身材已回復最住狀態。演藝事業及家庭同時兼顧的Jennifer，早前接拍補鈣食品廣告。拍攝當日，Jennifer換上多個不同造型上陣，除了有瑜珈及運動look外，更化身家庭主婦「下廚」，難怪她笑言「做番自己」。

開工掛住囡囡

今次廣告拍攝長達十多小時，要離開寶貝女一整天工作，故Jennifer出動與女兒的「私伙」合照作道具，放在拍攝現場，以解相思之苦，而每當Jennifer不用埋位及轉造型時，她便拿出手機觀看家中閉路鏡頭。對此，Jennifer表示︰「家庭小朋友係放第一位，所以唯有自己辛苦啲，等佢瞓時，自己即刻去做嘢，或者真係等佢夜晚瞓時再專心睇劇本，到出街要做嘢，我當然好掛住佢啦，雖然今次廣告拍攝只係10幾個鐘，我已經不停不停睇cam ，好彩有工人姐姐同長輩幫手，都放心嘅，純粹好掛住佢，所以睇cam 同睇佢啲相。」

拒做虎媽

至於是否「虎媽」？Jennifer說︰「我唔算係一個虎媽，但已經有諗定佢之後有可能去發展或者學習嘅地方，但係始終好睇小朋友本身性格，當然好想比佢試唔同嘅嘢 ，睇下佢鍾意啲乜嘢，但係佢試完唔開心或者唔鍾意，就會刪走去，唔會迫佢去學。」