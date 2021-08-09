你敢嗎？少時孝淵響老闆背脊跳熱舞

韓國女團少女時代的孝淵，本月9日推出新曲《Second》，為了力谷hit rate，她在網上發起《Second》dance challenge，邀請一眾圈中好友，嘗試跳新曲的舞蹈亮點，並把示範片段拍下上傳到社交網，這是近年K-Pop圈甚為流行的宣傳手法。

而參與孝淵dance challenge的藝人，當然包括少時的好姊妹，當中太妍最先為孝淵應援，片中孝淵正品嘗午餐，太妍則在旁邊跳起《Second》的舞蹈亮點。之後Tiffany、俞利及秀笑更以戲劇形式，與太妍合體宣傳《Second》。其他參與藝人還包括女團Aespa的Karina、Winter，二人愉快地消化挑戰，跳出青春熱舞；同團的Ning Ning、Giselle，以情景劇來自然展現《Second》舞蹈的個性。

此外，男團SUPER JUNIOR的東海、銀赫亦有參與挑戰，不過《Second》dance challenge最多人談論的一條短片，是少女時代的老闆李秀滿，竟然肯陪孝淵癲，參與這次challenge。片中李秀滿扮演正在處理業務的老闆，之後更接聽工務電話，孝淵則在她背後跳起熱舞，場面搞笑。短片上傳到社交網上時，引來大批藝人談論，當中SUPER JUNIOR的藝聲發問「是CG片嗎？」