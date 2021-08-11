保錡涉迷姦變港版吳亦凡？韓子亮︰你準備退出娛樂圈

韓子亮與ERROR成員保錡曾是好朋友，但多年前發生台上搶咪事件，此事其後成為《ERROR自救TV》的題材之一，令韓子亮被人鬧爆，二人友誼不再。日前韓子亮重提搶咪事件，表示自己表演時發現支咪無電，於是情急之下拿去保錡的咪，承認自己當時處理不夠好，並隔空向對方說聲「唔好意思」。他指保錡不時借此事自我宣傳，令他大感無奈。

韓子亮連環出po

今日韓子亮忽然在社交平台連發多篇帖文，他先在帖文tag了保錡的社交帳戶並謂︰「手頭上已經有7個畀你食過嘅事主準備企出嚟，如果你唔出嚟公開道歉，同所有受傷嘅女士道歉，意思係畀你玩過嘅女士，你準備退出娛樂圈，手頭上嘅證據加上佢哋肯做訪問。」

其後他再出po說︰「睇到你當初喺個節目度真係好假，嚟緊準備有一份禮物送畀你，香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男ERROR成員吳保錡。」之後續寫道︰「「香港某組合成員涉嫌迷姦、狗公等行為，如果冇任何道歉或悔意，所有受害人將會接受訪問然後報警。唔需要告我哋誹謗，因為我哋有嘅係真材實料，睇住你成為香港版嘅吳亦凡。」

批評保錡抽水在先

韓子亮似乎仍心有不忿，指保錡成名之後，不但沒有感恩，還「做我搶咪兩年」、「踩低我抬高自己」，指對方抽水在先。他又聲稱是有女網友跟他說迷姦，自己也要待對方提供實質證據在可以證實，並謂︰「至於其他狗公點樣氹人上床，嗰啲女仔都會該一講出嚟。」他又提到ViuTV刪走提及他搶咪的節目，疑似息事寧人，唯翻看ViuTV網站，涉事的第9集《ERROR自救TV》仍然上架，提及子亮搶咪內容仍可以翻看。

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