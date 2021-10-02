保錡避談193分手傳聞 大讚女友沙律短髮正

ERROR成員吳保錡今日出席《Now Sports節目巡禮》活動，歐國盃期間曾推出Football Party Room，保錡將與強尼再次合作，call齊一班香港運動員聚首，聯同眾多網絡紅人與波迷一齊睇波。

提到隊友193(郭嘉駿)突然在節目中爆喊，有傳是因為他與陳海寧(Dee姐)分手，保錡表示：「我唔清楚，人哋嘅嘢我唔講。」並隨即扯開話題，指ERROR將於《Chill Club The New Vibes》演唱會出現，預告屆時會有驚喜。

沙律轉髮型更有夫妻相

提到明日是女友張沛樂(沙律)的30歲生日，保錡表示，已準備好節目及女友喜歡的禮物，但為了保持神秘，拒絕透露。談及沙律的短髮造型，令二人更有夫妻相，保錡大讚女友的新look好看，更自言每日都會用英文和泰文等不同語言，大讚女友漂亮。

保錡x強尼x運動員x網絡紅人一齊睇波

歐國盃期間，Now Sports提供第三聲道Football Party Room，主辦單位在今日的活動中宣布回歸，屆時保錡與強尼將會聯同一班香港運動員，以及多位網絡紅人，透過Now Sports Prime頻道及Facebook專頁，與球迷一齊睇波。