借韓佳人 崔智友合照屈韓藝瑟去鴨店 YouTuber被轟無恥

韓國話題女王韓藝瑟，近年工作不多，反而花邊新聞不斷，尤其她與退休娛記者兼YouTuber金龍浩的網上罵戰，連續多個星期都有新聞。昨晚金龍浩就在節目中公開一張名為「韓藝瑟的卡拉OK朋友」舊照，似是以此證明韓藝瑟愛到卡拉OK，及其男友曾在鴨店卡拉OK擔任牛郎。

金龍浩公開的照片，除韓藝瑟外，還有韓佳人、崔智友、高素榮、車藝蓮等5位頂級女星，金龍浩更說：「各位如果仔細看，照片背景的是一間卡拉OK。今日所講的主角是韓藝瑟，在相裡佔據中心位置。韓藝瑟承認男朋友在卡拉OK工作，是相裡其中一位女星，把柳成宰介紹給韓藝瑟認識的……答案會在下次節目中揭曉。」

不過據韓媒YTN Star報導道，這張照片在2013年就已經成為熱門搜索相，是某娛樂機構舉辦的企業年終會議上拍攝的，一名娛樂界人士透露：「這個年終聚會是由CJ集團(韓語：씨제이㈜，又譯希杰公司)主辦的年度盛會，集合廣告、廣播和電影界人物。我知道這聚會有很多男明星也有出席。」YTN Star更查證到韓藝瑟在這聚會第一次見到前男友Teddy Park。2015年，當被問韓藝瑟及與泰迪第一次見面時，她說：「兩年前在一次會議上，第一次見到他，我先問他的聯繫方式。」

雖然金龍浩放出的照片極具爆炸性，但韓國媒體報道這則新聞時，明顯偏向韓藝瑟一方，除了因為相中女星大多以及人母，或已經是他人妻子，更有媒體直斥金龍浩拿5位女星的名譽，來增加頻道的點擊率，煽動公眾的不良想像，讓至少4個家庭受到傷害。

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