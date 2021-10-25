Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
假冒女團｜可愛教主Anson Lo率領女神拍片溫提戲院禮儀
1 小時前
#Hashtags
Ansonlo盧瀚霆假冒女團蘇皓兒Chloe李靜儀HeidiAlina陳紫萱戲院禮儀
假冒女團｜可愛教主Anson Lo率領女神拍片溫提戲院禮儀
news-images
可愛教主溫馨提示入戲院睇戲的守則。(截圖)

教主Anson Lo(盧瀚霆)進軍影圈的首部作品《假冒女團》將於下月25日公映，為讓疫情下入場的觀眾睇得安心，Anson Lo與戲中4位女拍檔蘇皓兒Chloe、陳紫萱Summer、李靜儀Heidi、李炘頤Alina特地拍了一條宣傳戲院禮儀的短片，鬼馬地給觀眾窩心提醒。

news-images
Chloe呼籲大家關手機。
 news-images
Alina望大家坐定定睇好戲。

身穿水手服的Chloe打頭陣，呼籲大家關上手機，以免銀幕光線影響到其他觀眾，接著Alina一個轉身踢腿，以非凡身手讓大家坐定定睇好戲、Heidi再三叮囑戴口罩。Summer特別提醒戲院嚴禁飲食， 最後壓軸的Anson Lo悄悄地說：「記得在場內保持安靜，唔好騷擾到其他人。」難得教主溫馨提示，相信一眾神徒定必聽教聽話。

news-images
Heidi再三叮囑戴口罩。
 news-images
Chloe呼籲大家關手機。

相關新聞：

假冒女團｜Anson Lo電影處女作 道士袍跳舞又要起飛腳

Anson Lo首拍電影《假冒女團》煞青 將與女神蘇皓兒Heidi合唱主題曲

 

 

可愛教主Anson Lo溫馨提示  聯同《假冒女團》女神拍片宣傳睇戲禮儀

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/假冒女團｜可愛教主anson-lo率領女神拍片溫提戲院禮儀-290305
#Hashtags
Ansonlo盧瀚霆假冒女團蘇皓兒Chloe李靜儀HeidiAlina陳紫萱戲院禮儀
Am730

余文樂拍片分享生活 網民勸他：別再打板

馮允謙曾激嬲女友拒道歉 藉著新歌表悔過

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
余文樂拍片分享生活 網民勸他：別再打板
Am730
Am730
馮允謙曾激嬲女友拒道歉 藉著新歌表悔過
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多