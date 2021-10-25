假冒女團｜可愛教主Anson Lo率領女神拍片溫提戲院禮儀

教主Anson Lo(盧瀚霆)進軍影圈的首部作品《假冒女團》將於下月25日公映，為讓疫情下入場的觀眾睇得安心，Anson Lo與戲中4位女拍檔蘇皓兒Chloe、陳紫萱Summer、李靜儀Heidi、李炘頤Alina特地拍了一條宣傳戲院禮儀的短片，鬼馬地給觀眾窩心提醒。

身穿水手服的Chloe打頭陣，呼籲大家關上手機，以免銀幕光線影響到其他觀眾，接著Alina一個轉身踢腿，以非凡身手讓大家坐定定睇好戲、Heidi再三叮囑戴口罩。Summer特別提醒戲院嚴禁飲食， 最後壓軸的Anson Lo悄悄地說：「記得在場內保持安靜，唔好騷擾到其他人。」難得教主溫馨提示，相信一眾神徒定必聽教聽話。

相關新聞：

假冒女團｜Anson Lo電影處女作 道士袍跳舞又要起飛腳

Anson Lo首拍電影《假冒女團》煞青 將與女神蘇皓兒Heidi合唱主題曲

可愛教主Anson Lo溫馨提示 聯同《假冒女團》女神拍片宣傳睇戲禮儀