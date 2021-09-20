假面飯店｜木村拓哉拒飯局 長澤唔拍第3集

木村拓哉與長澤正美新片《假面飯店2：假面之夜》於日本上映，連續兩周拿下票房冠軍，目前累積票房達18億日圓，拍得住上集成績，在新冠肺炎疫情令有限量戲院放映之下，成績非常突出，隨即傳來開拍第3集消息，但據聞女主角長澤正美已決定不參演。據日媒報道，《假》片開拍以來，木村與長澤甚少接觸，原因是木村態度冷漠。長澤向友人透露，未曾與木村一起食飯，結果鼓起勇氣主動邀請他，結果遭木村拒絕。雖然木村解釋有工作在身，但長澤表示與木村合作壓力超大、身心疲倦。

靜香操控木村

工藤靜香是行內出名嚴厲的藝人太太，操控老公的手段高明。靜香很少在IG公開與木村合照，因不想外界認為她纏住晒。但內裡就吩咐經理人睇實木村，不可讓女拍檔埋惠老公身。長澤暗示與木村合作壓力大，相信是來自靜香的壓力。

更多娛樂新聞：