做人老竇感受更深 陳柏宇呼籲關注SEN小朋友家庭

陳柏宇(Jason)日前為協康會拍攝宣傳短片，與家長一邊品嚐大廚的手勢，一邊大談湊仔經，呼籲公眾關注有特殊需要兒童(SEN)及家長需要。拍攝當日Jason與兩位患有自閉症的兄弟初次見面，首次與自閉症小朋友相處的Jason起初無從入手，但很快便運用他的育兒經驗，用哼歌來分散哥哥瞬瞬的注意力，用歌聲感染小朋友，三人慢慢打成一片。瞬瞬亦逐漸打開心扉，之後拍攝期間不斷拖著Jason雙手，更不時樹熊上身摟著Jason，場面溫馨感人。

協康會家長Alice分享照顧兩位自閉症兒子時曾受歧視，曾在公眾地方被人批評不懂教仔，平日一腳踢的「湊仔公」Jason坦言十分理解：「以往未成爲爸爸的時候，有時都會不認同其他家長的管教方法，但成爲父母後，明白每個家長都有各自的困難。真切體會照顧一個小朋友相當不容易，尤其是SEN小朋友，希望大家能尊重，有多一份同理心去理解。同時希望大家可以身體力行捐款支持協康會。」