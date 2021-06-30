做女主角帶挈夫妻和睦 陳自瑤罕有提王浩信

陳自瑤(Yoyo)與王浩信的婚姻屢傳有問題，雙方在不同場合拒提另一半。然而，自Yoyo憑《好聲好氣》人氣急升之後，二人一改昔日態度。繼早前王浩信在活動大讚Yoyo配音出色，而她昨日出席活動時，亦都笑笑口表示不介意夫妻檔演出。

Yoyo昨日與張寶兒、傅嘉莉、蓋鳴暉等到新光戲院，出席堪輿學家李居明風水電影首映會。Yoyo表示經李居明師傅的指點，成功催旺人氣，大讚對方非常靈驗。李居明師傅指Yoyo現時爆紅，恐怕日後請不起她拍電影，她即謂︰「唔會！我珍惜呢個機會。」提到Yoyo在選美題材劇集做女一，她指仍在等公司通知，但非常感激汪明荃的提攜。問到會否跟王浩信合作，她說︰「多謝大家支持，但呢啲唔係我話事，等公司有安排。」她亦笑住稱不抗拒與對方合作，賣口乖稱一切等公司安排。



袁偉豪有望明年做爸爸

張寶兒在活動也大讚師傅相當準繩，問到有沒有藉機向師傳查問幾時有BB，她說︰「佢都有講過明年、後年機會大。我就覺得順其自然啦！」傅嘉莉指現正行10年大運，師傅著她多穿紅色或粉色的衣服。她說︰「我喺《刑偵日記》同5位男演員有親熱戲，好有福氣啦！之後又喺《凶宅清潔師》做女主角，希望一直好運落去。」