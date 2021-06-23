傳李澤楷與郭嘉文結束5年情

54歲的「小小超」李澤楷與前港姐季軍郭嘉文拍拖5年，其間雖不時傳出小小超有其他女伴，近日有報道指兩人已正式分手。其實早前已有傳李澤楷旗下娛樂公司，自從簽了25歲女神林宣妤後，即將30歲的郭嘉文「正印」地位不保。今日，有有傳媒向李澤楷求證，獲得的答覆是工作繁忙，私人事不再回應，但就沒有否應傳聞。

李澤楷與郭嘉文與16年撻著，被傳媒揭發同遊日本，戀情曝光後，被封為「千億女友」的郭嘉文與TVB解約，兩人於2019年雙雙出席賽馬日公開活動。

郭嘉文暫時未有就分手事作回應，但郭嘉文已「潛水」一個月沒更新IG，昨晚才在限時動態出po「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路，#好久不見」、「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美。」，她早前亦曾上月在IG留言，「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」同時亦留下工作聯絡的電郵，但該公司不屬李澤楷旗下，疑似為復出娛樂圈鋪路，