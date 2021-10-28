李雲迪涉嫖｜傳李雲迪赴美發展 疑似李母發文轟兒子被送入地獄

39歲中國鋼琴家李雲迪涉嫖被捕，根據過往案例，他很快便會獲釋。由於大陸已視他為劣跡藝人，難以在中國演藝界立足，有指他獲釋後將會離開中國。近日網上瘋傳一篇疑似李雲迪母親的帖文，她在文中稱兒子將永遠退出大陸樂壇，批評強大的輿論和道德審判把李雲迪送進地獄。

該帖文又提到，李雲迪為中國樂壇爭取榮譽，為祖國建設慷慨解囊，捐贈了很多錢，但現時完全被忽略，並稱美國耶魯大學音樂學院已準備邀請李雲迪當終身教授。

劉詩昆為李雲迪求情

82歲著名鋼琴家劉詩昆日前出席活動時表示，他對李雲迪一事感到痛心，但希望大家能給予對方一個改過機會。他說︰「李雲迪在鋼琴上還是很有才能的，所以出了這件事情我也覺得很意外，很遺憾。他很年輕，應該給他更多的機會，讓他以後再走上一個更正的路……既然事情已經發生了，我覺得我們社會應該給他一個機會，讓他振作起來，好好地彈琴，為社會及公眾服務。他畢竟很年輕，他還有很多路要走，不要把他一棍子打死。」劉詩昆成為唯一一個公開為李雲迪求情的公眾人物。

相關新聞：