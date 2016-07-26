傳港台抵制MIRROR Edan：冇理港台排行榜

MIRROR成員呂爵安(Edan)與新星魏浚笙(Jeffrey)，昨日於尖沙咀出席時裝品牌活動，吸引大量fans到場，當中不乏男fans，他們不斷大叫Edan的名字。與Edan談到傳MIRROR被港台抵制，他稱冇留意港台的排行榜。

Edan、Jeffrey兩人正為新劇《I.SWIM》趕戲，Edan說：「估唔到拍游水戲咁辛苦，好多時由早拍到晚，成日浸響水入面，所以真係好攰。」Jeffrey亦附和道：「浸水浸到頭痛。仲有為咗練大隻啲，依家好勤力去做健身，差唔多一星期練足5日，又要拍劇，所以都幾攰。」

有報道指香港電台抵制MIRROR，他們的新歌在商台、新城獲得不錯成績，在港台卻20大不入，港台解釋每個台排行榜都有不同計分機制。Edan說：「有睇報道，大家音樂品味唔同，我又冇留意我哋嘅歌有冇上佢哋個榜，唔理得咁多啦，做好自己算啦。」Edan指下月會推出個人第三首單曲，對於有否信心拿新人獎，「唔諗呢啲，出新歌唔係為攞獎。」

傳港台抵制MIRROR Edan：冇理港台排行榜