傳無綫請阿倫Eason現身除夕倒數 MIRROR無懼打對台

MIRROR、許廷鏗、Gin Lee(李幸倪)及AGA(江海迦)等，將於12月31日出席旅遊發展局舉辦的除夕倒數活動，今日早上開始作網上登記， 3,000張門票將公開予香港市民透過抽獎爭奪，中獎名額為1,500個，每人可獲兩張門票。

有消息指無綫不甘示弱，於中環海濱活動空間舉行除夕晚會，並邀請古巨基、李克勤、周慧敏及一班《聲夢學員》等現身表演，並洽談歌神張學友、陳奕迅(Eason)、Twins、譚詠麟等助陣。MIRROR出席活動時，被問到此事時，Lokman說︰「大家可以一齊開心倒數，完咗嘅時候，大家互相睇重溫，再倒數一次，就再開心啲！」AK表示最開心是大家一齊有工開，百花齊放。

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