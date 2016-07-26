傳組女團｜姚焯菲忙住追功課 炎明熹視MIRROR係前輩

《聲夢傳奇》三位風頭躉︰炎明熹(Gigi)、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）今日一齊出席品牌活動。對於無綫有意安排她們以女團身份出道，Chantel及Yumi稱不太清楚，一切順其自然。

問到無綫有沒有向她們提及組團，三女一齊擰頭。Gigi就認為無論組團或是單飛，都會得到不同經驗︰「組團一齊會開心啲，但單飛就學到另一啲嘢，各有各好。(組團對撼MIRROR？)MIRROR係前輩，係學習對象，唔存在對撼心態。」

Chantel也表示對組團不太清楚，現階段忙於準備8月的演唱會，並謂︰「依家都要追番啲功課。」準備升中四的Yumi表示比賽初期的確有點跟不上，幸好適應之後，成績目前尚可，並打算修讀商科或文科，Chantel表示自己也會選修商科。升中五的Gigi則表示自己成績向來麻麻，也不認為在學校會變成風頭躉︰「喺學校要尊重學生嘅身份，唔會因為參加個比賽之後就覺得自己好犀利。」問到有沒有同學恭賀她，Gigi表示幾個比較要好的同學也有傳短訊給她。