傳繼承fans成億遺產 馬浚偉未收到︰唔好得個講字囉

近日忽然傳出有有fans留下1億遺產予馬浚偉，而條件是這筆款項必須用於公益及文化事業上。馬浚偉昨日在社交平台更一度誤寫成10億，他說︰「話有我的粉絲離世，留了十億比我……唉！真係乜都有！」他續指︰「如果是真的，當然非常樂意捐哂去做善事，可惜是假的不特只，更要說別人死了，不道德啊！」但他強調現時甚麼都收不到，寧願要十億益生菌。

今日馬浚偉就fans留下遺產的傳聞再回應︰「1億又好10億又好，就算係一百億活性乳酸菌都好，真係有嘅你就攞嚟，我幫你全部用嚟做社福、做公益，全部用嚟幫基層都得，但前設係，你真係有先得架！」，對於網上的謠言他亦深感無奈，「乜都無得個講字，又搞到我新聞界啲朋友，結果求其一個傳言又搵着我嚟搞！」有網民表示其實對方留下一張捐款收據給馬浚偉便可，他回覆說︰「咪係！根本就冇一件咁嘅事， 得個講字，求其隨口噏當秘笈就係呢啲。」