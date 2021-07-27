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傳與DJ麻利睇騷譜姊弟戀 Anson Kong幽默回應：點解抹殺Frankie的上鏡機會？
13 小時前
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AnsonKong江𤒹生麻利MIRROR
傳與DJ麻利睇騷譜姊弟戀 Anson Kong幽默回應：點解抹殺Frankie的上鏡機會？
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有報道指Anson Kong與麻利因滑水而撻著。(IG@AK)
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麻利與AK 同樣喜歡滑水。(IG@麻利)

人氣男團MIRROR近日曝光率極高，12位成員的言行舉動都備受關注，今日有報道指28歲嘅江𤒹生(Anson Kong)跟39歲的商台DJ麻利，因滑水而相熟，日前結伴看電影和睇C AllStar的演唱會，指兩人撻著譜姊弟戀，並指麻利對戀事表示「好威威」。

 

 

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AK幽默回應，笑指Frankie和Oscar慘被消失。
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AnsonKong被指與麻利同場看CAllStar尾場演唱會，其實他當晚是約了Frankie睇Show。(IG@AK)
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AK與Frankie和Oscar Lee等友人睇完騷在後台合照。(IG@AK)

Anson Kong得啖笑

緋聞女主角麻利就在IG的限時動態連環出Po回應，她首先轉載有關報道，澄清自己沒有回應該傳媒，「不如你俾錢我講你聽啦，我係生粉(Anson Kong粉絲暱稱)嚟㗎，唯恐天下不亂。」她又指出，「我靠你回應，點解我唔自己出post？」至於Anson Kong則在IG的限時動態幽默回應，「收到好多DM，唔明白點解要斷章取義，竟然咁樣抹煞左@frankie927(MIRROR成員陳瑞輝) @oscarlee(商台DJ兼填詞人)嘅上鏡機會，太可惡，#娛樂新聞娛樂到大家就可以了。」實情是當晚AK與隊友Frankie和商台DJ兼《黑之呼吸》、《金星女孩》填詞人oscarlee

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麻利連環出po回應緋聞。(IG@麻利)
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麻利提出連串反問：「一男一女出街就係拍拖？」
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麻利寸爆指自己出po好過靠傳媒回應。(IG@麻利)

DJ麻利：我知MIRROR有view數

麻利指出，「你估我唔知，而家任何關MIRROR事都有view有數返，一係將人ig印書賣錢，一係將炒作放patreon，叫人俾錢先有得睇，有冇人咁蠢，俾錢睇啲咁嘅嘢？」她慨嘆現時地球已經好病，有影響力的傳媒，譁眾取寵，並,提出連串反問，「兩個同性就係基，一男一女上樓就係唔知搞乜，出街就係拍拖，唔講嘢就係鬧離婚？點解要令大家生活咁多八卦？你生活好枯燥咩？」最後，她上載一張耶穌相表示，「以後有娛樂版嚟問我嘢，我一律講耶穌！」示意不會再就傳聞作回應。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/傳與dj麻利睇騷譜姊弟戀-anson-kong幽默回應：點解抹殺frankie的上鏡機會？-277659
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