傳被港台抵制 名校家長去信特首禁制 MIRROR六子個唱隨時取消

人氣男團MIRROR甚得fans愛戴，出席活動必吸引逾千fans到場支持，但近日卻傳出某名校家長，去信特首要求取消MIRROR六子的個唱。無獨有偶，MIRROR及其成員歌曲，近月未能打上港台歌曲榜，因此傳出港台抵制MIRROR。

近日網上流傳一則email截圖，寄件者自稱是「受不良風氣影響的名校家長們」，內文斥MIRROR荼毒年輕人，令年輕人大灑金錢追星，並「希望行政長官能夠像之前對付阮民安及何韻詩演唱會手法一樣，取消12月7號的演唱會，勒令會議展覽中心拒絕提供場地共同犯法」又提到他們已去信「李慧瓊主席」並獲對方接納控訴。相信信中指的「李慧瓊主席」，應是民建聯主席李慧琼，但名字也寫錯，令人懷疑此截圖的真偽。截圖在網上流出之後，引來鏡粉不滿，甚至有非鏡粉也認為這群「名校家長」非常無聊。

港台否認抵制MIRROR

而MIRROR自7月開始，每周均推出一首新歌曲，包括solo曲及團體歌，但9月開始，姜濤的《Dear My Friend,》、Ian(陳卓賢)的《搞不懂》、Anson Kong(江𤒹生)和Lokman(楊樂文)合唱的《虎道門》均絕跡港台「中文歌曲龍虎榜」，反觀在另外兩間電台的播放率不俗。有fans懷疑港台抵制MIRROR，但港台回覆傳媒時，否認抵制一事，並指歌曲入榜及排名，視乎電台機制計算方法，電台一直支持樂壇各歌手。

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