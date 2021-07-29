消息指黃耀明被廉署拘捕 網民：要平安

今早有消息指歌手黃耀明被廉政公署以違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》拘捕，據知他已獲准保釋。有報道指案件涉及2018 年3月11日的立法會補選，有指明哥曾於3月3日出席區諾軒的造勢大會，他發言時曾指出政府無理 DQ立法會議員，「唔要再被 DQ，唔要再被人塞啲唔要嘅生果畀我哋揀，我哋要食我哋想食嘅生果，每日都要食我哋愛嘅生果！ 」當時區諾軒與伍迪希、任亮憲及新民黨的陳家珮參加港島區補選，由區諾軒勝出，未知是否跟他的發言有關。

黃耀明與劉以達於1986年組成樂隊「達明一派」加入樂壇，並於2012年在演唱會中出櫃，是少數公開承認同性戀者身份的藝人。向來敢言的明哥經常為性小眾群體發聲，政治立場鮮明，不時就社會事件表達意見，故被大陸封殺，其歌曲亦在內地下架。明哥最近一之公開表演是去年11月達明一派的REPLAY演唱會。

明哥最後一次更新網頁是今早8時左右，轉載支聯會副主席鄒幸彤獄中書信的報道，昨晚(1 日)他亦有轉貼好友何韻詩開演唱會的發帖。暫時未有公開就事件回應。不少網民紛紛在他的社交平台留言「要平安、保重」送上祝福。