傳3男藝人涉「衰十一」陳輝豐歲數與疑犯吻合

娛樂圈又爆性醜聞，警方上周拘捕一名涉嫌「與16歲以下兒童非法性交」的24歲陳姓男子，有消息指被捕是一名男演員，無綫藝員陳銳峰、陳戩浩，以及自稱演員的陳輝豐均成為嫌疑人，但3人都否認與案件有關。

消息指，涉嫌「衰十一」的男子，最近曾參演一齣電視劇。陳戩浩和陳銳峰均稱與事件無關，並且歲數不符，陳戩浩指自己只有23歲，而陳銳峰已經26歲。



陳輝豐：唔會搞14歲女仔

前日有報道指，陳輝豐就是涉案男子，但他向傳媒否認，強調自己「唔會搞一個14歲嘅女仔」，並稱自己25歲。然而根據資料顯，陳輝豐生日為1996年12月13日，由於仍未生日，實為24歲。但他的社交平台限時動態仍如常更新，似乎未受事件影響心情，有網民到他的帖文留言表示「等食花生」。



據悉，陳姓男藝人透過交友軟件「探探」認識女事主，其後相約到酒店發生性行為，同行還有一名女子，3人疑在房內進行3人性行為。其後女事主染上性病，遂向成年女網友傾訴，對方擔心她受騙，著她報案。警方為了確認疑犯身份，於是透過事主再相約他見面而拘捕。涉案男藝人暫准以1萬元保釋候查，下月向警方報到。