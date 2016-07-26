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傳MIRROR周五現身屯門市廣場 街坊要求辭任區議員幫手排隊
1 小時前
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MIRROR屯門市廣場盧俊宇區議員
傳MIRROR周五現身屯門市廣場 街坊要求辭任區議員幫手排隊
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有傳MIRROR於本周五到屯門市廣場。

近日有傳MIRROR與ERROR於本周五下午現身屯門市廣場，出席東京奧運開幕禮活動，有鏡粉表示會於當日9點霸定靚位，亦有人笑言今次是屯馬綫壓力測試。有fans因為工作關係，不能提早到場，於是向區議員求助。

 

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盧俊宇已於本月7日宣布辭去區議員職務。
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盧俊宇收到這個訊息之後，直呼「真心瘋狂」。

前屯門樂翠區區議員盧俊宇在社交平台上載截圖，有自稱居住在美樂花園的市民向他查詢MIRROR是否真的在本周正現身屯門市廣場，並表示自己與老公都「好好好好好好好好鍾意姜濤和「Anson BB」，擔心因工作關係，未能提早到場，希望盧俊宇幫他們排隊。

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盧俊宇真係fans喎！

不過，盧俊宇未有回覆對方的訊息，沒料到對方竟然再向他傳訊息稱︰「我哋有投票畀你㗎，你唔覆街坊求助太唔負責任！」然而，盧俊宇已於本月7日宣布辭去區議員職務。他在網上表示無奈，並謂︰「真心瘋狂，已放block list」他又回覆網民說︰「老實講，我都想有人同我排呀，利申 Mirror Fans」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/傳mirror周五現身屯門市廣場-街坊要求辭任區議員幫手排隊-276837
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