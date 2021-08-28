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兄弟耍花槍｜被阿Dee指似臘腸 姜濤輕摑一巴掌
3 小時前
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兄弟耍花槍｜被阿Dee指似臘腸 姜濤輕摑一巴掌
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阿Dee在IG限時動態上載短片，解釋「臘腸事件」。

有種兄弟叫姜濤與Dee哥！ERROR前日出席《水著考有Feel》活動，四子接受本報訪問，阿Dee(何啟華)被問到今次不能與姜濤再戰高下時，他指早前姜濤已向他認輸，並爆出姜濤的新花名是「臘腸」。今日，阿Dee在IG的限時動態上載短片，親自向姜濤解釋為何指他是臘腸，他指出，「當時肥仔想引我講你係垃圾，我就話你係臘腸，但當時我已經說自己解釋唔到……但做完訪問我即刻諗到理由，想親身話你知。」

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姜濤扮記者發問：「點解姜濤係臘腸？」

接著，他叫姜濤扮記者再次向他提問，然後以即時反應讓他知道是否接受解釋，姜濤真的按指示乖乖發問，阿Dee認真回答，「因為佢唔係得個樣，佢係有內涵。」結果，姜濤輕摑了他一巴掌，然後轉身離開。兩人雖曾在《考有Feel》打得難解難分，但私底下非常老友，早前阿Dee生日更獲姜濤送上親手製的蛋糕。

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「被摑」的阿Dee一臉無奈。
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姜濤聽了解釋後，輕摑阿Dee一巴掌。(截圖)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/兄弟耍花槍｜被阿dee指似臘腸-姜濤輕摑一巴掌-282316
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