兄弟耍花槍｜被阿Dee指似臘腸 姜濤輕摑一巴掌

有種兄弟叫姜濤與Dee哥！ERROR前日出席《水著考有Feel》活動，四子接受本報訪問，阿Dee(何啟華)被問到今次不能與姜濤再戰高下時，他指早前姜濤已向他認輸，並爆出姜濤的新花名是「臘腸」。今日，阿Dee在IG的限時動態上載短片，親自向姜濤解釋為何指他是臘腸，他指出，「當時肥仔想引我講你係垃圾，我就話你係臘腸，但當時我已經說自己解釋唔到……但做完訪問我即刻諗到理由，想親身話你知。」

相關新聞：

水著考有Feel｜保錡苦練「閃電七連鞭」 肥仔讚姜濤好功夫

水著考有Feel｜MIRROR四子騷「毛腿」 正副隊長寧將應援金資助流浪貓狗

水著考有Feel｜小儀想拍「考有劇」自肥 Edan腹肌被指似溶咗嘅朱古力

接著，他叫姜濤扮記者再次向他提問，然後以即時反應讓他知道是否接受解釋，姜濤真的按指示乖乖發問，阿Dee認真回答，「因為佢唔係得個樣，佢係有內涵。」結果，姜濤輕摑了他一巴掌，然後轉身離開。兩人雖曾在《考有Feel》打得難解難分，但私底下非常老友，早前阿Dee生日更獲姜濤送上親手製的蛋糕。