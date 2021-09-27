魷魚遊戲｜入行答應老婆唔拍床戲 許成泰為《魷魚遊戲》食言

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》席捲全球，劇中一眾演員都人氣急升，其中飾演101號黑幫頭目的張德秀(許成泰飾)，近日被挖出曾在2016年一電台訪問中表示，跟太太約定「絕對唔拍床戲」，即使有10億韓圜(約680萬港元)片酬，亦不會為一時之利而動搖。不過，他在《魷魚遊戲》中與韓美女(金周玲飾)上演一場廁所肉搏場面，被網民翻舊帳問：「有冇被老婆詐型？」

全裸演出已是極限

許成泰入行時已經結婚，太太很支持他的演藝事業。他於2016年宣傳新戲受訪時說，他答應太太不會接拍床上戲，全裸演出已是最大尺度。主持人追問：「若然片酬達10億呢？」許堅稱：「唔會接拍，錢可以慢慢搵！」想不到，5年後便為《魷魚遊戲》食言。

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