入行逾40年 陳秀珠宣布與無綫結束賓主關係

陳秀珠在21歲那年透過選香港小姐而入行，一做便超過40載，她在80年代是無綫當家花旦之一，在事業如日方中之際，她決定為愛暫別幕前，在90年代初跟商人林梧桐之子林致華拍拖，並一同開設餐龐，但最終因為經營不善而結業，二人也隨之分手。95年再重返無綫，其後她99年突然誕下囝囝陳迪加，但生父身份至今仍是一個迷。之後陳秀珠的角色亦淪為女主角的媽媽、阿姨，成為「御用母親」。

早前播畢的《一笑渡凡間》成為陳秀珠的告別作，日前她在微博宣布與無綫的賓主關係結束。據悉，好於去年7月正式完約，但仍很樂力在網上為劇集宣傳。她寫道︰「人生有幾多個十年，而我可以用咗40多年時間做著同一樣的工作，毋庸置疑的當然超喜歡它帶給我時喜時悲丶畤晴時雨的心情，相信也是時候停一停丶抖一抖，再放眼看看有否更遠更新的事情可以做吧！地球是圓的，告別並非終結，只是嘗試開展另一段生活模式。」

她之後續寫道︰「感動有你們多年無間段的陪伴，那些用心和愛而剪輯的精華片段和手繪圖像，都是我至愛珍藏。而當前重要工程就係要先滅掉那重磅的肥肉吧！祝福我 也祝福大家！」