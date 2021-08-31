全民造星4｜96位女團參賽者亮相 193細妹、余潔滢齊入圍

ViuTV皇牌節目《全民造星I》捧紅了MIRROR、ERROR兩隊人氣男團，繼去年《造星III》首次讓女參賽者參加後，今年舉行《造星IV》更是開宗明義以組「女團」為目標，今日VivTV舉行公布96位參賽者名單，年齡介乎16-39歲之間，其中包括ERROR成員193(郭嘉駿)的胞妹郭嘉盈(3妹)、曾參演《男排女將》的余香凝妹妹余潔滢(Zoe)、歐陽巧瑩的妹妹歐陽巧霖等。今屆繼續花姐(黃慧君)擔任監製、強尼做主持，經理人一職則交由戴穎負責，梁祖堯繼《造星III》後夥拍許廷鏗再做導師，兩男一女的評判組合為當奴、鄭融及朱栢康。

96位參賽者中，最年輕是現為16歲學生的24號參賽者曾家瑩(Ariel)，最年長的是現職歌手、舞蹈員、演員和模特兒的39歲的謝裕鈴(Ling)，後者獲網民大讚有型，有年輕葉佩雯的影子。另外，曾參加《造星III》的方方、鄭嘉欣(Christine)、周卓盈、夏子涓等今屆亦有入圍。不過，曾參加面試的前100毛主播陳柏寧(利君牙)、阿Dee(何啟華)的女友文芊、曾與姜濤傳出緋聞的Candy則未有入圍。