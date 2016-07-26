全民造星IV｜「女版Ian」自彈自唱全場感動 何佩婷參賽原因極催淚

ViuTV選秀節目自開播以來，話題不絕，有不少網民批評參賽者質素差參，今晚(10日)播出的一集，參賽者何佩婷(何佩)令一眾評判和導師眼前一亮。其實何佩早就被網民冠以「女版Ian」的稱號，皆因她的笑容跟Ian(陳卓賢)一樣很有親和力，兩者的音樂風格亦相似。她自彈自唱的演出亦獲得評判一致好評，朱栢康表示，她能夠令觀眾體驗到歌曲的情感而備受感動。

為離世男友參賽

原來感動背後是催淚的動人故事。何佩提到參賽的目的，是希望能為離世的男朋友做一點事情：「佢一直好支持我做音樂。告別最親嘅人係一件好傷心嘅事，但亦係我人生嘅一個過程。平時都鍾意將自己嘅心情轉換成歌去紀錄。因為自己經歷嘅嘢一定會有其他人身同感受，所以希望自己嘅故事可以安慰同治癒到其他人」。

花姐鬧爆Auto-Tune參賽

另一邊廂，17歲參賽者張嘉慧(嘉嘉)卻令花姐和導師們十分頭痛。嘉嘉在綵排時竟用Auto-Tune演唱整首歌曲，令花姐大為不滿指責：「豈有此理，唔可以咁樣比賽㗎！如果咁，所有走音嘅都可以入圍啦！唱完成首歌都唔覺得自己走音啦！呢個係效果嚟，但唔使成首歌都係咁呀？如果你咁樣嘅話，評判咪聽唔到你真聲囉！」不過被訓話的嘉嘉似乎沒有認真反省，笑指自己「嚟到呢度點都係賺咗」。

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