全民造星IV｜再回應C AllStar老闆言論 花姐︰MIRROR無壟斷廣告市場

今日《全民造星IV》96位參賽者連同導師許廷鏗(Alfred) 和梁祖堯(阿祖)，評判DJ Donald和朱栢康，主持強尼，監製花姐(黃慧君)以及女團經理人戴穎為等一同會晤傳媒。

相關新聞︰C AllStar經理人嫌姜濤廣告擾民 花姐霸氣回應 : 唔好意思打攪晒

提到C AllStar老闆阿拔在社交平台批評MIRROR曝光率高惹人生厭，花姐直言看到報道之後非常生氣，隨即在網上發文回應，但事後自覺行為有點小氣，及後經高人開解後，再自我反省。她說︰「我可能有啲地方做得未夠好先出現有咁嘅批評，我反省過之後會努力做好噂。我想大家知MIRROR同ERROR都好努力，一直都唔係搵大錢為目標，而係想帶俾大家好嘅音樂同劇集，希望大家明白佢哋嘅努力。」她又強調MIRROR與ERROR沒有壟斷市場，只是他們合共16人，人數多先令人錯覺多曝光。

相關新聞︰

96位女團參賽者亮相 193細妹、余潔滢齊入圍

利君牙無緣入圍直認傷心︰想俾大家見我另一面