全民造星IV｜家姐阿哥無幫助 郭嘉瑩自爆被193睇死

《全民造星IV》公布入圍名單，ERROR成員193 (郭嘉駿)妹妹郭嘉瑩、余香凝妹妹余潔滢及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖均成功獲得參賽資格。他們接受訪問時稱，有做藝人的兄姊，不但沒有優勢，更反而增添壓力，因為外界會寄予厚望，所以要盡力做到最好。

郭嘉瑩一直被193睇死

郭嘉瑩笑言，「佢(193)已經睇死我26年，一早就習慣，不過都好多謝佢俾咗好多意見。」提到193在參賽時曾一度斷手，她說家族的手部都是「特別構造」，手肘骨較常人易向後彎，相信只要不太大力便沒有問題。

余潔滢歐陽巧霖同獲家姐資助

余潔滢笑稱，早上已獲家姐送贈大利是，用作資助她參賽時的交通費，「冇諗過可以入到決賽，亦估唔到家姐對我充滿信心。」歐陽巧霖同獲家姐給予4位數字的置裝費，而家姐與姐夫林師傑也不斷鼓勵她，「姐夫仲傳授我舞台經驗。」

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