全民造星IV｜年齡取決一切 梁祖堯許廷鏗不滿花姐提早落閘

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今日首播，節目第一部份首先簡介節目舉辦目的，花姐與女團經理人戴穎(Wing)、導師梁祖堯及許廷鏗率先登場，四人各自講述自己的要求。

花姐直認要以全女班為主的話，「節目一定X硬街，唔好睇！」但希望憑住這個節目改變自己，她稱因為在《造星III》被一些女參賽者的表現感動，見到她們比男仔更努力，更熱血。她又認為自己對某些女仔有偏見，相信自己不能做好一隊女團，於是安排經理人戴穎負責。

許廷鏗：真心對待參賽者

梁祖堯認為去年參與《造星III》學到很多，希望做到一個啟發到參賽者的導師；許廷鏗也稱因為《造星III》而令他希望成為導師，並一定用真心去對待參賽者。花姐問到他們對女團有何期盼，許廷鏗說︰「要團火，想去做好件事」，梁祖堯則認為要有好強的實力，「要喺香港冇嘅，你哋一定要鍾意我哋！」

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梁祖堯許廷鏗反對挑選準則

之後花姐與Wing認為女團的年紀一定要在16歲至25歲，Wing表示︰「我哋要打造一班偶像」，花姐就指偶像得到fans支持，是因為觀眾對他們有幻想空間。梁祖堯與許廷鏗聞言非常反對這種挑選入圍人士的準則，前者認為出發點已經不同，是否要像以前挑戰一些只賣萌、沒腦的人；許廷鏗則認同觀感或許會影響，但入圍人士的能力不應被歲數規限。

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