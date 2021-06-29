Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
全民造星IV｜打造「女版Mirror 」ViuTv力邀吳雨霏出山做導師
5 分前
#Hashtags
全民造星IV吳雨霏鄧麗欣女版Mirror
全民造星IV｜打造「女版Mirror 」ViuTv力邀吳雨霏出山做導師
news-images
ViuTv力邀吳雨霏出山做全民造星IV導師。(吳雨霏IG)

ViuTV真人騷《全民造星》成功捧紅男團MIRROR及ERROR，乘勝追擊，《全民造星IV》已開始公開招募，黃慧君（​花姐）表示今次只招女性，希望主力打造有潛質女新人，創造「女版MIRROR」。

《造星IV》主角除了一班參賽者外，導師亦是相當重要的一環，而今季已公布邀請到去年A組的「媽媽」梁祖堯留任，曾為《造星III》任評審、被讚中肯的許廷鏗亦獲邀做導師，至於二汶怕突破不到自己，早前已婉拒花姐。

據知，ViuTV為配合主題，正力邀女團出身的組合Super Girls隊員Cheronna，以及Cookies昔日隊長鄧麗欣（Stephy）和久別幕前的吳雨霏（Kary）擔任導師。Stephy近年多次跟ViuTV合作，繼電視劇《男排女將》後，亦以嘉賓身份參與過《調教你MIRROR》，但Kary自婚後就暫別幕前，未知ViuTv能否成功游說到Kary 出山呢!

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/全民造星iv｜打造「女版mirror-」viutv力邀吳雨霏出山做導師-274256
#Hashtags
全民造星IV吳雨霏鄧麗欣女版Mirror

14歲魔童高過「兩老」｜普陀山祈福 袁詠儀晒一家三口幸福背影

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
14歲魔童高過「兩老」｜普陀山祈福 袁詠儀晒一家三口幸福背影
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多