全民造星IV｜打造「女版Mirror 」ViuTv力邀吳雨霏出山做導師

ViuTV真人騷《全民造星》成功捧紅男團MIRROR及ERROR，乘勝追擊，《全民造星IV》已開始公開招募，黃慧君（​花姐）表示今次只招女性，希望主力打造有潛質女新人，創造「女版MIRROR」。

《造星IV》主角除了一班參賽者外，導師亦是相當重要的一環，而今季已公布邀請到去年A組的「媽媽」梁祖堯留任，曾為《造星III》任評審、被讚中肯的許廷鏗亦獲邀做導師，至於二汶怕突破不到自己，早前已婉拒花姐。

據知，ViuTV為配合主題，正力邀女團出身的組合Super Girls隊員Cheronna，以及Cookies昔日隊長鄧麗欣（Stephy）和久別幕前的吳雨霏（Kary）擔任導師。Stephy近年多次跟ViuTV合作，繼電視劇《男排女將》後，亦以嘉賓身份參與過《調教你MIRROR》，但Kary自婚後就暫別幕前，未知ViuTv能否成功游說到Kary 出山呢!