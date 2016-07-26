全民造星IV｜梁祖堯硬撐夏子涓 網民︰有冇尊重過陳祖呀？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》最新一集播出16號夏子涓與23號陳祖對決。本身有演出經驗的子涓順利獲得三個評判給予藍燈，雖然陳祖的外型不討好，但其率真性情獲得不少網民支持，認為陳祖的可塑性高，可以成為女版ERROR。

祖堯著緊子涓演出

子涓曾經參與過《全民造星III》，梁祖堯見到對方出場時，已經非常感動，更哽咽與二汶通電話。他說︰「我有個想法，我想俾佢跟許廷鏗，因為我覺得許廷鏗可以湊大佢囉！」他又非常著緊看子涓的演出，並跟許廷鏗說︰「你一定要對佢好好！我哋爸爸媽媽要將個女交俾你！」

網民不滿祖堯「恐嚇」許廷鏗

梁祖堯更向許廷鏗明言若果子涓入圍而他未即時按燈挑選她成為學生，將會嬲他。惟許廷鏗見到陳祖出場時，表示有意選陳祖。有網民認為梁祖堯的說話已經即時否定陳祖，完全是「恐嚇」許廷鏗，並謂沒有尊重陳祖，更質疑大會是否造馬，故意安排子涓與陳祖對決。

子涓再戰目的被花姐質疑

曾經以女團身份出道的夏子涓（子涓）在首輪面試時，被花姐質疑：「因為想Solo，所以你曾經用錢去離開女團。你好清楚自己唔想做女團，點解要行返轉頭？」子涓表示《全民造星III》令她發現原來自己都享受做女團的過程，亦可以找到一班對女團理念相近的朋友。她指只要有舞台的話，無論是以個人或是團隊，都希望都能夠有機會參與，又表示比較相信將來《全民造星IV》的女團團隊。

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