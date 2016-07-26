全民造星IV｜燒賣靠性格贏阿妹 花姐定二揀一賽制玩謝自己

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》第二集播出三對參賽者，第一輪由夏子涓勝出，而第二輪就由29號的Emi對49號的Jolin。花姐指Emi完全沒有專長，更向梁祖堯和許廷鏗說︰「佢真係唔得！佢係99個跳得最差一個！」而Jolin本身是排舞師，花姐認為對方只是一個跳舞比較叻的人，沒有特色及星味，覺得她不是女團人選，寧願要Emi。不過，Emi的表演完全不比Jolin吸引，結果Jolin入圍並獲梁祖堯選為學生。

燒賣得意取勝

接著第三輪由同是16歲的曾業喬(燒賣)對戰黃敏蕎(阿妹)，當燒賣出場時，大家不停讚她得意，就連評判之一的鄭融也覺得她很可愛。之後畫面播出燒賣在家跳跳紮紮的片段，網民看罷笑說︰「今次真係全民白卡！」而燒賣的唱歌表演則比較另類，穿起男裝恤衫又跳又唱，之後更有一段小小演出，獲得其他參賽者及評判不停讚，又大叫「好得意」！

網民：參賽者死於賽制之下

阿妹身型高朓，樣貌不俗，加上造型問題，令她驟眼看非常成熟。阿妹的聲線不俗，就連許廷鏗也看好對方。不過，最後評判以2：1決定燒賣入圍。花姐認為，兩個人都是理想人選，燒賣能夠入圍而高興，同時亦慨嘆女團是需要阿妹這類人。由於燒賣和阿妹都不乏支持者，網民認為花姐定下二選一賽制是玩謝自己之餘，亦令理應入圍的人士死於賽制之下。他們反而覺得，應該foul走第一輪比賽的子涓，寧換阿妹入圍。

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