全民造星IV｜網民替許廷鏗慘 不滿梁祖堯出口術搶學員

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》來到第三集，今集三輪六位參賽者中，五位表演跳舞，一位唱歌，就連評判之一的鄭融也不禁說︰「點解又係跳舞㗎？」不過，今集重點落在許廷鏗身上。事關過去兩集，網民留意到梁祖堯對有興趣的參賽者時，都會預先表明立場，示意許廷鏗不要跟他搶，又硬塞夏子涓給對方，網民認為此舉沒有尊重對方。

網民替許廷鏗不值

今集許廷鏗對樂隊小紅帽主唱Ashi非常有興趣，也是這集唯一一個表演唱歌的人。可惜，Ashi最後不敵16歲的參賽者阿Yo而出局。許廷鏗面露失望的表情，而梁祖堯則即時表示不會接收阿Yo，並以自己隊中已有一位16歲成員為由，難以應付多一個。其後評判硬把阿Yo塞給許廷鏗，在旁的梁祖堯則認為評判不應把阿Yo給許廷鏗，網民對此感到極反感，認為無論評判還是梁祖堯，都是明「蝦」許廷鏗。

許廷鏗爆金句

雖然三集中，許廷鏗甚少說話，但今集他就爆出金句︰「佢哋講嘅嘢一樣，都係話『我想試下自己嘅可能性，Sorry！你本身已經試咗，你應該係展示你嘅可能性，而唔係等我哋發掘。』」此外，亦有網民留意到許廷鏗久久未有挑戰參賽者加入他的隊伍，有網民認為除了是梁祖堯搶人外，相信是他覺得跌入復活區的有不少人材，寧預留位置找出更好的人選。



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