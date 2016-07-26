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全民造星IV｜莎莎率先獲梁祖堯睇中 薛家燕學生又贏一仗
2 小時前
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全民造星IV｜莎莎率先獲梁祖堯睇中 薛家燕學生又贏一仗
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莎莎出線，梁祖堯更即時選她成為其學生。

《全民造星IV》首集播出九十多位女生為MV彩排情況，但不少人以不同藉口缺席，令戴穎及排舞師大失所望。及後排舞師安排數位參賽者跳舞，令在場觀看的參賽者流下眼淚，而有份跳舞的女仔亦眼濕濕大談感受，成為節目首個環節派洋蔥。

及後進入首輪甄選，由5號的港日混血兒莎莎，與65號的醫科生余施熲(阿Wing)對決。二人同樣表演跳舞，最後由莎莎勝出，梁祖堯更率先選她成為其學生。阿Wing在彩排時的表演令花姐擰晒頭，直斥她浪費大家時間。

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莎莎表演跳舞。
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醫科生Wing化妝後，令人眼前一亮。

家燕姐學生陸續闖出名堂

莎莎在面試時因為搞笑報道天氣，成功令梁祖堯和許廷鏗留下印象，二人更給予她非常高的分數，大讚她喜感十足。來自日本的莎莎，自言小時候被媽媽強迫她學日文、動作演員及粵劇，以前也是薛家燕學校的學生，少女組合Honey Bees的成員。家燕姐的學生近年在娛樂圈陸續闖出名堂，包括有應屆港姐冠軍宋宛穎、《聲夢傳奇》學員鍾柔美、《全民造星III》雲浩影，以及前韓國女團CLC成員莊錠欣。

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梁祖堯見到莎莎一身裝扮，便估到她之後做的動作。
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莎莎做齊梁祖堯估的動作，大家笑過不停。

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莎莎面試前表演十字步。
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莎莎也是家燕姐的學生。
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莎莎小時候是Honey Bees成員。
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家燕姐的學生又贏一仗。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/全民造星iv｜莎莎率先獲梁祖堯睇中-薛家燕學生又贏一仗-291229
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