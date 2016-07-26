全民造星IV｜莎莎率先獲梁祖堯睇中 薛家燕學生又贏一仗

《全民造星IV》首集播出九十多位女生為MV彩排情況，但不少人以不同藉口缺席，令戴穎及排舞師大失所望。及後排舞師安排數位參賽者跳舞，令在場觀看的參賽者流下眼淚，而有份跳舞的女仔亦眼濕濕大談感受，成為節目首個環節派洋蔥。

及後進入首輪甄選，由5號的港日混血兒莎莎，與65號的醫科生余施熲(阿Wing)對決。二人同樣表演跳舞，最後由莎莎勝出，梁祖堯更率先選她成為其學生。阿Wing在彩排時的表演令花姐擰晒頭，直斥她浪費大家時間。

家燕姐學生陸續闖出名堂

莎莎在面試時因為搞笑報道天氣，成功令梁祖堯和許廷鏗留下印象，二人更給予她非常高的分數，大讚她喜感十足。來自日本的莎莎，自言小時候被媽媽強迫她學日文、動作演員及粵劇，以前也是薛家燕學校的學生，少女組合Honey Bees的成員。家燕姐的學生近年在娛樂圈陸續闖出名堂，包括有應屆港姐冠軍宋宛穎、《聲夢傳奇》學員鍾柔美、《全民造星III》雲浩影，以及前韓國女團CLC成員莊錠欣。

相關新聞：