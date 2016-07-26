全民造星IV｜許廷鏗睇好趙展彤 原來一齊參加過《巨聲》

許廷鏗(Alfred)與梁祖堯(阿祖)出席《全民造星IV》活動，Alfred表示今次是他首次當導師，未知能否勝任，更笑言看過96位參賽者的素顏，看到「有啲滯」，今日見到她們化妝特別醒神，更大讚她們可塑性高。

Alfred自言不是惡導師，但有朋友的朋友是參賽者，獲朋友告之「我好惡」︰「可能我拍嘅時候，比較認真，但唔排除我會鬧人。」他更揚言不怕女參賽者落淚︰「我都喊得㗎！如果佢哋少少鬧都唔得，將來入行點面對傳媒、網民？所以要捱得鬧、忍得辛苦。」

大讚趙展彤唱功

Alfred更特別點名大讚參賽者之一的趙展彤，原來對方曾一同參加《超級巨星》。他說︰「佢當年只得12歲，初選時係我負責評佢，我仲講咗句好mean嘅說話『咁多年都冇分別』，後來大家傾開偈，分享成長歷程先有唔同睇法，佢唱功好好，唱到好似播碟咁，希望可以爭到佢做我隊員。」

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