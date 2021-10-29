全民造星IV｜許廷鏗鬧爆節目組？ 梁祖堯曾崩潰爆粗(有片)

ViuTV的選透真人騷節目《全民造星IV》將於明天(11月1日)首播，身為導師的梁祖堯和許廷鏗(Alfred)日前出席節目的記者會時，大爆節目已邁向20強的階段，談到「揀女」準則，兩人不約而同表示，最重是人品和心地好，阿祖認為，「才藝可慢慢練習，但一個人的心地唔好，就好難改。如果有講是非呢類八婆嘢，無論幾勁都即foul，我們唔要毒藥。」Alfred補充說：「沒錯，即所謂老鼠屎，會影響成煲粥。」由去年評判轉為今年做導師，他心感欣慰，「有組員跟我說『你一日係我哋的導師你永遠是導師』，這就是表演者的修為，心很寬大。」

唔一定要高瘦靚

連續兩年擔任導師的阿祖強調，今年面對全女班學員，他強調，「唔好睇小每個女人，她們捱苦能力比男人高好多，比男人更熱血。」許廷鏗相信今次節目，將為女團的定義注入全新元素，阿祖續說：「我常常問花姐和阿Wing(女團經理人)，如果選大眾口味高瘦靚的女團，唔一定要ViuTV舉辦，因為我們要做VIuTV的女團，VIuTV女團是大家都喜歡，但不一定是傳統價值觀的女團，有他們的個人特色，所以值得期待。」

阿祖Alfred輪流發火

Alfred強調女生選透，不一定是勾心鬥角的宮廷戲碼，他自爆曾經扯火大鬧製作組，怒吼問點解要將組員的傷疤全都挖出來，「我覺得好肉酸，明明個心好唔舒服但又要扮冇嘢，終於有天我忍不住破口大罵：『節目是否需要這些，別人想你咁拍，唔一定要照拍？』相信呢part會出街，既然要學員真實我們也不能太假。」阿祖則回應說，「放心啦，勾心鬥角的部分，節目一定找到蛛絲馬跡出來放大。」接著他亦透露也曾爆粗罵人，「有個學員編了給我，但其實我倆也唔想要，我直頭崩潰爆粗，現在她是我最愛錫的組員SICA(何洛瑤)。」