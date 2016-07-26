全民造星IV｜騎呢參賽者朗誦扮米奇乜都有 黃榕性感寫真惹花姐祖堯不滿

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》提到有多逾3,000位參賽者，面試長達兩星期，並指當中不乏騎呢面試人士。有參賽者以朗誦形式作表演，令到花姐頻頻打呵欠；有外貌不俗的參賽者扮米奇聲，甚有外形似花姐的參賽者，頻頻跟在場的ERROR成員肥仔打招呼。

旁白指芸芸面試者中不乏圈中人，之後節目播出入行多年的黃榕被out的原因。黃榕先交了一本個人寫真予花姐、梁祖堯及許廷鏗等，花姐和梁祖堯頓時眉頭一皺，許廷鏗就打趣說自己最近愛攝影，對此有些研究，但也不禁看到嘩嘩聲。黃榕入場之後，解釋過去予人是寫真女郎，希望大家可以重新認識她。花姐就認為她不能首次見面便給這本寫真予他們作為自我介紹，梁祖堯更直斥嘔心，許廷鏗對住鏡頭展示寫真內一幅非常露骨的照片，製作組需要把照片打格處理。

相關新聞：