全民造星IV｜黃榕大受打擊 遭花姐狠批歌唔好聽舞唔好睇

ViuTV全新選秀節目《全民造星IV》近日在九展進行面試，入行近廿年的黃榕今日以露腰配短裙的打扮上陣，但面試過程並不順利，甫見記者時忍不住爆喊。

黃榕表示因為緊張的關係，於是跳步走入房，隨即被花姐斥欠尊重，她說︰「佢(花姐)有一個好嚴厲嘅氣場，話我好唔尊重個場合，要我正經啲。」之後她表現唱歌及跳舞，但花姐並不欣賞，指她沒有準備，「花姐話我唱歌唔聽，跳舞又唔好睇，不停被佢抨擊，話我冇預備，但我覺得我有預備，因為我唱歌冇走迫、甩歌詞……」

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她又指聽到花姐的評語之後，非常唔開心，但當時忍住沒哭，之後花姐繼問為何她要強顏歡笑，黃榕說︰「我即刻喊咗出嚟，都有同佢講我上網po跳舞片都有網民讚我跳得好嘅……」她又強調自己一向有練習跳舞。

黃榕又特意準備個人寫真作為個人簡介，但遭另一評審梁祖堯問其寫真是性感還即抑向色情，並指黃榕搞到他非常尷尬。問到她是否打定輸數，黃榕表示沒有再想，參加全因自己喜歡唱歌、跳舞，加上活動不設年齡限制，所以決定一試。

黃榕過去推出的寫真尺度非常大膽，其中一本寫真因為封面露股而遭淫褻物品審裁處（淫審處）評定為第二類物品，不能在書展展出。