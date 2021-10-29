全民造星IV｜ 許廷鏗做嚴父 花姐搞女團: 原來女仔都可以好熱血

ViuTV選秀真人騷《全民造星》系列一直大受歡迎，成功捧紅人氣男團MIRROR及ERROR，而最新以女團為主的《全民造星IV》將於下周一（11月1日）播出，今日在將軍澳舉行記招，ViuTV高層鲁庭暉、導師許廷鏗（Alfred）及梁祖堯、節目主持強尼、節目監製花姐（黃慧君）、女團經理人戴穎(Wing) 及96位參加者齊齊現身記者會。

參賽者們現場大跳主題曲《前傳》，非常震撼。作為導師的梁祖堯表示睇好的其中一名參賽者已被foul，而另一位則入了Alfred隊，Alfred 笑指梁祖堯是「慈母」，他則是「嚴父」：「好多組員都話我唔識笑。」他又自爆曾經痛心地鬧參賽者。Alfred 坦言今年任導師與上次做評判，感覺很不同，他說：「做評判唔使負責任，做導師有責任要扶佢地一把。」

至於花姐坦言今次搞女團很大挑戰，她表示：「我起初好唔認同辦女團，覺得是推個節目去死。但現在發現女仔原來都可以好熱血。」

問到會否怕女團與MIRROR、ERROR作比較，戴穎稱：「一定會被比較，有比較先有火花，帶到更多精彩的東西給觀眾，刺激演藝界。」而花姐更笑稱：「其實我心裡面有『淆底』，因為有客戶已講：『悶悶地不如搵女團，唔好又係MIRROR、ERROR。』，心裏面都有驚，但其實對於MIRROR、ERROR是好事，等佢地知道唔係所有嘢都理所當然，推動佢地進步。」